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Tayvan Çin kuşatmasında

Tayvan Çin kuşatmasında

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 16:46
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı çevreleyen kapsamlı bir askeri tatbikata başladı. Çin, ada ülkesi Tayvan'ı uçak gemileriyle kuşattı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son gelişmeleri Çin'den aktardı.
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