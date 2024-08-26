26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Tayland’da sel ve toprak kayması: 22 ölü, 19 yaralı
Güney Asya’da etkili olan muson yağışları, Tayland’da birçok şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 16-25 tarihleri arasında ülke genelinde yaşanan sel ve toprak kaymalarında 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı aktarılarak, yaşanan felaketlerden 21 bin 824 hanenin etkilendiği ifade edildi.