Tayland’da sel ve toprak kayması: 22 ölü, 19 yaralı

Güney Asya’da etkili olan muson yağışları, Tayland’da birçok şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 16-25 tarihleri arasında ülke genelinde yaşanan sel ve toprak kaymalarında 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı aktarılarak, yaşanan felaketlerden 21 bin 824 hanenin etkilendiği ifade edildi.

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