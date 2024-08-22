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Tayland'da sel felaketi: 5 ölü

Tayland'da sel felaketi: 5 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 22.08.2024 15:50
Güncelleme:22.08.2024 15:50
Tayland'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketten 541 köy ve 12 bin 777 ailenin etkilendiği bildirildi.
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