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Tayland’da okul servisi yandı: 16 çocuk ve 3 öğretmen öldü

Tayland’da okul servisi yandı: 16 çocuk ve 3 öğretmen öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 16:47
Tayland'da anaokulu öğrencilerini taşıyan bir okul servisinin alev alması sonucu 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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