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Tayland Donanmasına ait bir gemi battı

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Giriş: 19.12.2022 08:21
Güncelleme:19.12.2022 08:21
Son dakika haberine göre Tayland donanmasına ait bir gemi Tayland Körfezi'nde battı. Donanma'dan yapılan açıklamada 75 denizcinin kurtarıldığı 31'nin hala suda olduğu belirtildi.
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