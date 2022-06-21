21 Haziran 2022, Salı
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Tatlı suda 300 kiloluk vatoz yakalandı
Dünyanın en büyük tatlı su balığı, Kamboçya'da uzmanların katıldığı bir avda yakalandı. 300 kiloluk devasa vatoz, ölçümlerin tamamlanmasının ardından izleme cihazı takılarak yakalandığı nehre geri bırakıldı.