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Tatlı suda 300 kiloluk vatoz yakalandı

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Giriş: 21.06.2022 16:50
Dünyanın en büyük tatlı su balığı, Kamboçya'da uzmanların katıldığı bir avda yakalandı. 300 kiloluk devasa vatoz, ölçümlerin tamamlanmasının ardından izleme cihazı takılarak yakalandığı nehre geri bırakıldı.
Tatlı suda 300 kiloluk vatoz yakalandı
Tatlı suda 300 kiloluk vatoz yakalandı
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