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TASS: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü

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Giriş: 23.08.2023 20:23
Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. O uçağa ait düşme görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

TASS'a göre Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü.

Uçakta 10 kişi olduğu açıklandı.

TASS haber ajansı, Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğunu belirtti.

TASS: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü
TASS: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü
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