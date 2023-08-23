TASS: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. O uçağa ait düşme görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

TASS'a göre Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü.

Uçakta 10 kişi olduğu açıklandı.

TASS haber ajansı, Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğunu belirtti.