05 Mart 2024, Salı
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Tartışmalara neden olan harita! Medvedev ne mesaj verdi? Rusya Moldova’nın iki bölgesini işgal mı edecek?
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev, gençlik konferansında konuştu. Ancak konuşması sırasında ekrana yansıtılan harita tartışmalara neden oldu. Çünkü o haritada Ukrayna'nın tamamı Rus toprağı, Moldova'daki Transdinyester ve Gagauz bölgeleri de Rusya'ya bağlanmış olarak gösteriliyordu. Haritaya göre, Romanya ve Polonya ise Ukrayna'nın batı bölgelerini alıyor.