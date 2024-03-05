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Tartışmalara neden olan harita! Medvedev ne mesaj verdi? Rusya Moldova’nın iki bölgesini işgal mı edecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 14:10
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev, gençlik konferansında konuştu. Ancak konuşması sırasında ekrana yansıtılan harita tartışmalara neden oldu. Çünkü o haritada Ukrayna'nın tamamı Rus toprağı, Moldova'daki Transdinyester ve Gagauz bölgeleri de Rusya'ya bağlanmış olarak gösteriliyordu. Haritaya göre, Romanya ve Polonya ise Ukrayna'nın batı bölgelerini alıyor.
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