Tarihin en büyük definesinden yeni görüntüler! San Jose gemisi 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu

İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı. İşte tarihin en büyük definesi...