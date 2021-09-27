Taliban'ın ortaya çıktığı köy ilk kez görüntülendi! Molla Ömer'in arkadaşları konuştu: Başta 4 kişiydik

Taliban'ın 1994'te Molla Ömer'in öncülüğünde kurulduğu köyü ilk kez görüntülendi. Dünya medyasında ilk kez görüntülenen köyde, Taliban'ı kuran Molla Ömer'in ABD saldırılarında yıkılan evinden geriye yalnızca bir bahçe duvarı kalıntısı duruyor. Molla Ömer'in iki yakın arkadaşı Taliban'ın kuruluş sürecini anlattı.