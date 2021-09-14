Taliban'da iç hesaplaşma! Üst düzey iki isim ortadan kayboldu

ABD'nin Kabil'den çekilmesiyle birlikte yönetimi ele geçiren Taliban'da hükümet krizi yaşanıyor. Üst düzey iki ismin ortadan kaybolması beraberinde yeni tartışmaları da getirdi. Taliban tarafından yapılan son açıklama ise kuşkuları iyice arttırdı. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'da iç hesaplaşma mı başladı?