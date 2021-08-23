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Taliban'a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

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Giriş: 23.08.2021 10:18
Dünyanın saniye saniye izlediği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah silah sesleri yükseldi. Kabil Havalimanı çevresinde bu sabah çıkan çatışmaya ABD ve Alman askerleri de dahil oldu. Taliban çekilme tarihinin ertelenemeyeceğini duyurdu. Örgütün ele geçiremediği vilayette ise büyük bir direniş var, isyan dalgası büyüyor. Yüzlerce militanın öldürüldüğü bildiriliyor.
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