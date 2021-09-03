Taliban’a geçen ABD araçları neden İran’da? Zırhlı araçlar İran’da görüntülendi

ABD, Afganistan'dan çekildi. Amerikan ordusuna ait teçhizatların çoğu ülkede kaldı. Ancak Taliban'ın eline geçen o askeri araçlardan bazıları İran'da caddelerde görüntülendi. Büyük yankı uyandıran olayla ilgili İran hükümetinden henüz net bir açıklama gelmedi.

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