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Taliban’a geçen ABD araçları neden İran’da? Zırhlı araçlar İran’da görüntülendi

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Giriş: 03.09.2021 10:47
ABD, Afganistan'dan çekildi. Amerikan ordusuna ait teçhizatların çoğu ülkede kaldı. Ancak Taliban'ın eline geçen o askeri araçlardan bazıları İran'da caddelerde görüntülendi. Büyük yankı uyandıran olayla ilgili İran hükümetinden henüz net bir açıklama gelmedi.
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