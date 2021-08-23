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Taliban: Tahliye için ek süre vermeyeceğiz! 31 Ağustos tarihi kırmızı çizgimizdir

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Giriş: 23.08.2021 14:06
Afganistan'da 20 yıl sonra yeniden yönetimi ele geçiren Taliban, Batılı güçlere ülkedeki askerlerini çekmeleri için ek süre vermeyeceğini açıkladı. Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, ABD'nin daha önce ilan ettiği son çekilme tarihi olan 31 Ağustos'un kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.
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