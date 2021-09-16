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Taliban düzenli ordu kuruyor! Planlar tek tek açıklandı

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Giriş: 16.09.2021 11:08
Taliban geçici hükümetinin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, başkent Kabil'de bir konferansta ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu. Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti. Öte yandan Fasihuddin, ülkede "etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları" bastıracaklarını söyleyerek, "direnişçilerin" ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.
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