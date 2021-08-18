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Taliban daha ılımlı olacağını iddia ediyor, ancak Afganistan'da cinayetler devam ediyor

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Giriş: 18.08.2021 17:54
ABD uçağından Kabil Havalimanı pistine düşen yeni kurbanların görüntüsünü yayınladı, Washington mahsur kalan 11 bin ABD'linin tahliyesi için tarih verdi. Kabil sokaklarında kaydedilen bir video ise, Taliban'ın verdiği mesajların aksine gerçek yüzünü gösterdi.Pazar günü Kabil'i ele geçirerek Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen Takhar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz etti. Olaya ait görüntü sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu.
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