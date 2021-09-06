Taliban Afganistan'ın tamamını kontrolü altına aldı! Afganistan'da bundan sonra ne olacak?

Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i Taliban ele geçirdiğini iddia etti. Peki hükümet ne zaman kurulacak? Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara ne zaman açılacak? Afganistan'da bundan sonra ne olacak? Kabil’de bulunan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN