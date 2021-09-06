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Taliban Afganistan'ın tamamını kontrolü altına aldı! Afganistan'da bundan sonra ne olacak?

A Haber
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Giriş: 06.09.2021 14:59
Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i Taliban ele geçirdiğini iddia etti. Peki hükümet ne zaman kurulacak? Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara ne zaman açılacak? Afganistan'da bundan sonra ne olacak? Kabil’de bulunan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.
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