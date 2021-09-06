06 Eylül 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Taliban Afganistan'ın tamamını kontrolü altına aldı! Afganistan'da bundan sonra ne olacak?
Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i Taliban ele geçirdiğini iddia etti. Peki hükümet ne zaman kurulacak? Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara ne zaman açılacak? Afganistan'da bundan sonra ne olacak? Kabil’de bulunan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.