12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.02.2020

Takla atan okul servisindeki korku dolu anlar

ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti. Olay 2019 Aralık'ta Ohio eyaletinin Perry Kenti'nde meydana geldi. Mahkemenin yayınladığı görüntülerde bir kavşağa giren öğrencileri taşıyan otobüse, bir başka aracın çarptığı; otobüsün devrildiği görülüyor. Otobüs içindeki kameranın kaydetti kazada, otobüste emniyet kemeri takmayan öğrencilerin kazayla beraber araç içinde yuvarlandıkları görülüyor. Yerel medya, kazada 8 öğrenci ve otobüs şoförünün hafif yaralandığını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Takla atan okul servisindeki korku dolu anlar
Takla atan okul servisindeki korku dolu anlar
Şelale yukarı aktı!
Şelale yukarı aktı!
ABD güçleri, Suriye rejim askerlerini vurdu
ABD güçleri, Suriye rejim askerlerini vurdu
Çin Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Çin Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Darbeci Guaido'ya şok! Hain, katil' diyerek havalimanında kovalandı
Darbeci Guaido'ya şok! "Hain, katil' diyerek havalimanında kovalandı
AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında flaş karar!
AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında flaş karar!
Metroda akılalmaz olay! Yanlış binince...
Metroda akılalmaz olay! Yanlış binince...
Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
Suriye'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü
Suriye'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü
Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçak böyle yalpaladı
Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçak böyle yalpaladı
Esad rejimine ait askeri araç böyle imha edildi
Esad rejimine ait askeri araç böyle imha edildi
Mehmetçik ve SMO İdlib'de harekete geçti
Mehmetçik ve SMO İdlib'de harekete geçti
Daha Fazla Video Göster