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Tahran’ın Washington’a teklifi! İran misillemeden vazgeçecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 17:35
İsrail'in Şam’daki saldırısında devrim muhafızları komutanlarının ölmesiyle orta doğu sarsıldı. Misilleme beklenen İran’dan ise sürpriz bir teklif geldi. Gazze'de ateşkesin sağlanması halinde İran, misillemeden vazgeçecek. Emekli büyükelçi Aydın Nurhan yaşanan bu sıcak gelişmenin detayları anlattı. İşte detaylar…
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Tahran’ın Washington’a teklifi!
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