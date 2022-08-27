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Tahran’ın gizli bahçesi: Dereke Köyü

A Haber
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Giriş: 27.08.2022 14:04
İran'ın 40 dereceye ulaşan sıcak ve kurak iklimi içinde adeta bir vaha gibi duran Dereke Köyü... Tahran'ı çevreleyen dağ eteklerinde bulunan köy İranlıların ve turistlerin gözde merkezi haline geldi. Şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlerin uğrak noktası olan ormanlık alana, A Haber ekibimiz de sizler için gitti.
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