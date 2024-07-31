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Tahran'da şehit edilen Hamas lideri Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı!

Tahran'da şehit edilen Hamas lideri Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 08:52
Güncelleme:31.07.2024 08:52
Hamas lideri İsmail Haniye, bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Hamas hareketi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu. Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı.
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