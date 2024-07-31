31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Tahran'da şehit edilen Hamas lideri Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı!
Hamas lideri İsmail Haniye, bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Hamas hareketi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu. Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı.