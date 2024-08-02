Tahran'da Haniye suikastı! İran İsrail'e karşı hangi adımları atacak?

Tahran'da Haniye suikastı sonrası İran'ın İsrail'e karşı hangi adımları atacağı, doğrudan bir saldırı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Tahran'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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