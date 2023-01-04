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Tahran’da Devrim Muhafızları Komutanı’na suikast! İranlı komutan Kasım Fetullahi’ye suikast

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 08:48
İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir subay başkent Tahran'da suikasta uğradı. Kasım Fetullahi isimli komutan evinin yakınlarında 4 kurşunla vuruldu. Suikastın, Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde gerçekleşmesi dikkati çekti.
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