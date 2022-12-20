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Tahran ile Riyad arasında gerilim! İran, Suudi Arabistan'ı protestoları kışkırtmakla suçluyor

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 14:56
İran ve Suudi Arabistan arasında "protesto" gerilimi yaşanıyor. Tahran yönetimi, Riyad'ı ülkesindeki protestoları kışkırtmakla suçluyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'dan ayrıntıları aktardı.
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