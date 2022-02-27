Tahliye edilen Türk öğrenci Rasim Gökakın: Bir sürü yalan haberler var

Son dakika haberi... Rusya'nın saldırılarında 4. gün. Rus ordusunun Harkov'a girdiği duyuruldu. Başkent Kiev dahil birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Türk vatandaşlarının tahliyesi ise sürüyor. Tahliye edilen Türk öğrenci Rasim Gökakın, A Haber'de yaşadıklarını anlattı. Gökakın, "Bir sürü yalan haberler var. Konsolos Ukrayna’dan ayrılmadı, bizimle ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun. Devletimize teşekkür ediyoruz, bizimle ilgilendiler. Savaş durumu var. Konuyu farklı yerlere çekmeyelim." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN