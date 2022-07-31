Tahılda ilk rota Somali! İHA ve uyduyla izlenecek

Türkiye'nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizinde gözler Ukrayna limanında. İlk gemiler yine Türkiye'nin girişimiyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gidecek. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İlk tahıl taşıma gemisinin pazartesi günü Ukrayna'dan ayrılması yüksek olasılık" açıklaması yaptı.