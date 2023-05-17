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Tahıl koridoru anlaşmasında son durum! Türkiye tarafları uzlaştırdı mı?

A Haber
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Giriş: 17.05.2023 08:57
Türkiye’nin girişimleriyle başlayan ve dünyayı gıda krizinden kurtaran tahıl anlaşmasının uzatılması için temaslar sürüyor. Dünyanın gözü yeniden atılacak imzalara çevrilmiş durumda. Tahıl anlaşmasına yönelik görüşmelerde yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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