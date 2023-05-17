17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Tahıl koridoru anlaşmasında son durum! Türkiye tarafları uzlaştırdı mı?
Türkiye’nin girişimleriyle başlayan ve dünyayı gıda krizinden kurtaran tahıl anlaşmasının uzatılması için temaslar sürüyor. Dünyanın gözü yeniden atılacak imzalara çevrilmiş durumda. Tahıl anlaşmasına yönelik görüşmelerde yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.