Tahıl devinin sahibi öldürüldü! Ukrayna’dan önemli açıklama: İyi düşünülmüş bir cinayet

Son dakika haberi… Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi 74 yaşındaki Oleksiy Vadaturskiy ve eşi Raisa Mikhailovna Rus bombardımanında öldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Zelensky'nin danışmanı Podolyak, “İyi düşünülmüş bir cinayet.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.

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