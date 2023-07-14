14 Temmuz 2023, Cuma
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Tahıl anlaşmasında son 3 gün! Putin: Vaatler yerine getirilirse tahıl anlaşması devam eder
Kritik NATO zirvesinin ardından gözler bir kez daha tahıl koridoru anlaşmasına çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, vaatlerin yerine getirilmesiyle anlaşmanın sürdürülebileceğini söyledi. Peki tahıl koridoru anlaşmasının süresi uzatılacak mı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.