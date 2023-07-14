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Tahıl anlaşmasında son 3 gün! Putin: Vaatler yerine getirilirse tahıl anlaşması devam eder

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 09:42
Kritik NATO zirvesinin ardından gözler bir kez daha tahıl koridoru anlaşmasına çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, vaatlerin yerine getirilmesiyle anlaşmanın sürdürülebileceğini söyledi. Peki tahıl koridoru anlaşmasının süresi uzatılacak mı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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