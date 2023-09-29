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Syrıza'nın 4 günlük lideri askere gidecek! Kaselakis'in kasım ayında 20 gün askerlik yapması bekleniyor

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 12:42
Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisi Syrıza'nin yeni lideri seçilen 35 yaşındaki Stefanos Kaselakis'in askere gidecegi ileri sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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