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Suudi Arabistan’ın Mekke kentini sel bastı! Mekke’de sağanak yolları göle çevirdi

Suudi Arabistan’ın Mekke kentini sel bastı! Mekke’de sağanak yolları göle çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 01:42
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde sağanak etkili oldu. Mekke'de caddeler ve yollar göle döndü. Trafikte araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti ve alt geçitler doldu taştı. O anları Mekke'deki halk telefon kameralarıyla kaydetti.
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