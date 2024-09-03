Suudi Arabistan’ın Mekke kentini sel bastı! Mekke’de sağanak yolları göle çevirdi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde sağanak etkili oldu. Mekke'de caddeler ve yollar göle döndü. Trafikte araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti ve alt geçitler doldu taştı. O anları Mekke'deki halk telefon kameralarıyla kaydetti.

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