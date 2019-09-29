Suudi Arabistan'da tren istasyonunda yangın |Video

Suudi Arabistan'da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti. Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu'nun çatısında çıkan yangından yükselen dumanların uzak mesafelerden görülebildiği belirtildi. Yangında, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tren istasyonuna çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildi.