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29.09.2019

Suudi Arabistan'da tren istasyonunda yangın |Video

Suudi Arabistan'da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti. Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu'nun çatısında çıkan yangından yükselen dumanların uzak mesafelerden görülebildiği belirtildi. Yangında, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tren istasyonuna çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildi.

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