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Suudi Arabistan'da korkutan görüntüler! Kum fırtınası etkili oldu

İHA
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Giriş: 17.07.2021 23:01
Güncelleme:17.07.2021 23:02
Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. Kum fırtınası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, fırtınanın Riyad'da bu öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından geldiğini aktardı. İşte izleyenleri korkutan o görüntüler...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası, Riyad'ta gökyüzünü turuncuya çevirirken, görüş mesafesini azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Yerel kaynaklar, fırtınanın Riyad'da bu öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından geldiğini aktardı.

Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bugün yayınladığı hava raporunda, Riyad, Necran ve Doğu Eyaleti'nin güney kesimlerinde rüzgar ve dolu sağanakları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı.

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