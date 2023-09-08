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Suudi Arabistan-İsrail anlaşması! Orta Doğu'daki tarihi anlaşmanın şartları belli oldu

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 09:06
Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki "normalleşme" anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Filistin yönetimi ise anlaşma için şartlarını belirledi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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