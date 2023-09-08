Suudi Arabistan-İsrail anlaşması! Orta Doğu'daki tarihi anlaşmanın şartları belli oldu

Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki "normalleşme" anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Filistin yönetimi ise anlaşma için şartlarını belirledi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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