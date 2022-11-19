19 Kasım 2022, Cumartesi
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Sürü halinde ortaya çıkıp saldırdılar
Uruguay'da dev arı sürüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Aniden etrafı saran arılar çevredekilere zor anlar yaşattı. İnsanlar araçlarını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şehir merkezinin sokakları girişe kapatılırken çok sayıda kişi yaralandı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.