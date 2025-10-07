07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Suriyeli aşiretler PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan etti
Suriyeli aşiretler PKK/YPG’ye karşı seferberlik ilan etti

Suriyeli aşiretler PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 01:03
Suriye ordusu ve terör örgütü SDG arasında Halep'te devam eden çatışmaların ardından bazı aşiretlerin seferberlik kararı aldıkları öğrenildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki son gelişmelere ilişkin bilgi verirken Tahir İnan ile Gece Ajansı programında " Rasulayn bölgesinde aşiretlerin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan ettiğini" belirtti.
Suriyeli aşiretler PKK/YPG’ye karşı seferberlik ilan etti
Halep’te Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma: Bölgede son durum ne?
Halep'te Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma: Bölgede son durum ne?
Suriyeli aşiretlerden PKK/YPG’ye karşı seferberlik ilan etti
Suriyeli aşiretlerden PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan etti
Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma! A Haber bölgede
Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma! A Haber bölgede
Suriye’de yapılan seçimlerin sonuçları belli oldu
Suriye’de yapılan seçimlerin sonuçları belli oldu
Greta Thunberg: Gözlerimizi Gazze’den ayırmamalıyız
Greta Thunberg: Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız
Özgürlük Filosu Gazze’ye ilerliyor
Özgürlük Filosu Gazze'ye ilerliyor
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
A Haber Gazze sınırında
A Haber Gazze sınırında
Fransa’da siyasi kriz! Lecornu istifa etti
Fransa'da siyasi kriz! Lecornu istifa etti
İngiltere’de maskeli kişiler cami kundakladı
İngiltere'de maskeli kişiler cami kundakladı
Everest’te bin kişi dağda mahsur kaldı
Everest’te bin kişi dağda mahsur kaldı
Küresel Sumud Filosu’nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Daha Fazla Video Göster