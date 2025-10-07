Suriyeli aşiretler PKK/YPG’ye karşı seferberlik ilan etti

Suriye ordusu ve terör örgütü SDG arasında Halep'te devam eden çatışmaların ardından bazı aşiretlerin seferberlik kararı aldıkları öğrenildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki son gelişmelere ilişkin bilgi verirken Tahir İnan ile Gece Ajansı programında " Rasulayn bölgesinde aşiretlerin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan ettiğini" belirtti.