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Suriyeli anneler tekstil atölyesinde buluştu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 15:03
Güncelleme:27.02.2021 15:03
Suriye'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşta, yüz binlerce sivil hayatını kaybetti. Pek çok çocuk da yetim ve öksüz kaldı. Eşlerini savaşta kaybeden Suriyeli kadınlar, evlatlarına bakıp evlerinin geçimini sağlayabilmek için durdurak bilmeden çalışıyor. Hem Türkiye'de hem de Suriye'de açılan el işi atölyeleri de onlara umut oluyor. Suriyeli anneler, el emeği ürünleri sayesinde evlerini geçindiriyor.
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