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Suriye'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri İstanbul'da protesto edildi

İHA
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Giriş: 20.05.2021 18:43
Güncelleme:20.05.2021 18:55
Suriye Konsolosluğu önünde bir araya gelen bir grup, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerini protesto etti. Suriye Evi Derneği ve Suriye Devrim Konseyi üyesi olan 20-25 kişilik bir grup konsolosluk önüne gelerek seçimlerin hukuksuz olduğu gerekçesiyle bir eylem yaptı. Esad’ın bulunduğu dövizler ayaklar altına alındı.

Suriye'de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesi Suriye İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir protesto eylemi gerçekleştirildi.

Suriye Evi Derneği ve Suriye Devrim Konseyi üyesi olan 20-25 kişilik bir grup konsolosluk önüne gelerek seçimlerin hukuksuz olduğu gerekçesiyle bir eylem yaptı.

Grup, ellerinde Suriye bayrakları ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı protesto eden dövizlerle slogan attı. Esad'ın bulunduğu dövizler ayaklar altına alındı. Eylemde grup adına basın açıklaması yapan Suriye İslam Meclisi üyesi Saleh Fadel, Suriye'de yapılacak seçimlerin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "1.5 milyon kişiyi öldüren, halkına zulmeden, okulları bombalayan, hastaneleri bombalayan, YPG'ye destek veren, Lazkiye Limanı'nı Ruslara veren bir kişi nasıl olur da Devlet Başkanlığı'na aday olabilir. Bu kişi bir köy bile yönetemez" dedi. Eyleme Türk vatandaşlığına geçen Suriye'nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris de destek verdi.

Basın açıklaması sırasında Esad yanlısı bir kişinin gruba tepkisi üzerine olay yerinde kısa süreliğine tansiyon yükseldi. Durumu fark eden polis ekipleri hemen protestocu gruba müdahale ederek ortamı sakinleştirdi. Protestocu grup bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

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