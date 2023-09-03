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Suriye'de Arap aşiretleri PKK'ya başkaldırdı! Çatışmalar Rakka ve Haseke kırsallarına sıçradı

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Giriş: 03.09.2023 15:32
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri kırsalına da sıçradı.
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