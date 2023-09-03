Suriye'de Arap aşiretleri PKK'ya başkaldırdı! Çatışmalar Rakka ve Haseke kırsallarına sıçradı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri kırsalına da sıçradı.