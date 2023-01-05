05 Ocak 2023, Perşembe
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Suriye’de ABD üssüne roketli saldırı! ABD üssüne 2 roket düştü yaralanan olmadı
Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre yaralanan olmadı. Üçüncü bir roketin patlamamış halde bulunduğu saldırıda, herhangi bir yaralanma ve maddi hasar yaşanmadığı da açıklamada yer aldı. Saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz bilinmiyor.