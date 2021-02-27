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Suriye'de ABD işgali genişliyor! Deyrizor'da drone üssü kuruldu!

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Giriş: 27.02.2021 13:56
Güncelleme:27.02.2021 14:05
Son dakika haberi... Suriye'de terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden ABD, bölgede işgal alanını genişletiyor. Son bir ayda Suriye’ye onlarca TIR silah ve mühimmat taşınırken, bölge SİHA üssüne dönüşüyor. Deyrizor’un El Ömer petrol bölgesinde çalışmaları süren hava üssü bitmek üzere. Hava savunma sistemleri de buraya konuşlanacak.
ABD işgali genişliyor! PKK'ya drone üssü
ABD işgali genişliyor! PKK'ya drone üssü
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