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Suriye'de ABD helikopteri neden düştü? 22 askeri yaralandı 10'unun durumu ağır

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 15:33
Suriye'de görev yapan ABD'li askerleri taşıyan helikopter düştü. Kazada 22 Amerikan askeri yaralandı, 10'unun durumu ağır. Konuya dair açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, “Düşman ateşiyle düşmedi” açıklaması yaptı. Öte yandan Haseke'de üssü bulunan ABD, PKK/YPG'ye silah ve eğitim veriyor. Suriye sınırından son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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