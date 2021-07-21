21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Suriye muhalefetinden terör örgütü PYD/YPG ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: Terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki "Suriye Demokratik Konseyi" ile görüşmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı. Açıklamada "PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır." ifadeleri kullanıldı.