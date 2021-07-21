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Suriye muhalefetinden terör örgütü PYD/YPG ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: Terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2021 11:05
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki "Suriye Demokratik Konseyi" ile görüşmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı. Açıklamada "PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanı
"Terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanı"
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