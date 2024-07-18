18 Temmuz 2024, Perşembe
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Suriye ile ilişkilerde son durum: Toprak bütünlüğüne en çok katkı veren ülkeyiz
Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam ile normalleşme sürecine vurgu yaptı. "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülke" dedi. Kaynaklar, ABD’den tedarik edilmesi planlanan F-16 savaş uçaklarına ilişkin süreçle ilgili de konuştu. Heyetlerin detaylar üzerinde çalıştığını ifade etti.