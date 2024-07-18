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Suriye ile ilişkilerde son durum: Toprak bütünlüğüne en çok katkı veren ülkeyiz

Suriye ile ilişkilerde son durum: Toprak bütünlüğüne en çok katkı veren ülkeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 18:36
Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam ile normalleşme sürecine vurgu yaptı. "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülke" dedi. Kaynaklar, ABD’den tedarik edilmesi planlanan F-16 savaş uçaklarına ilişkin süreçle ilgili de konuştu. Heyetlerin detaylar üzerinde çalıştığını ifade etti.
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