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Sunak ve Starmer televizyonda kozlarını paylaştı! İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 18:15
İngiltere'de 4 Temmuz’da erken seçim yapılacak. Öne çıkan 2 isim ise mevcut Başbakan Rishi Sunak ve İşçi Partisi Lideri Keir Starmer. 2 lider, seçimden önce son kez canlı yayında kozlarını paylaştı. Suçlamalar art arda geldi.
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