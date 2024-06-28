Sunak ve Starmer televizyonda kozlarını paylaştı! İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor

İngiltere'de 4 Temmuz’da erken seçim yapılacak. Öne çıkan 2 isim ise mevcut Başbakan Rishi Sunak ve İşçi Partisi Lideri Keir Starmer. 2 lider, seçimden önce son kez canlı yayında kozlarını paylaştı. Suçlamalar art arda geldi.

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