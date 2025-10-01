Sumud filosu adım adım Gazze’ye yaklaşıyor!

01 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 01.10.2025 09:23
Dünya genelinden 40 farklı milletten 500’den fazla kişi, 50 tekne ile Gazze’ye doğru ilerliyor. İsrail’in tacizlerine rağmen filo gece boyunca dimdik durarak yollarına devam etti. Güneşin doğuşuyla birlikte Gazze’ye umut taşımayı hedefliyorlar. Filonun geçtiği bölge daha önce başka yardım teknelerine müdahale edilen, yüksek riskli bir alan. Bu cesur girişim, abluka altındaki bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Gelişmeler A Haber muhabirleri tarafından anbean takip ediliyor.
