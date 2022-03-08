08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Sumi'de insani koridor | Geçici ateşkes ile siviller otobüslerle tahliye ediliyor

Sumi'de insani koridor | Geçici ateşkes ile siviller otobüslerle tahliye ediliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2022 12:00
Rus askeri birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre mesafede. Savaşın 13. gününde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi. Lviv kentinde ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor.
Kırım ve Donbas’ı tanıyacak mı?
Kırım ve Donbas’ı tanıyacak mı?
Rus tankı böyle vuruldu
Rus tankı böyle vuruldu
İşte sivillerin tahliye rotaları
İşte sivillerin tahliye rotaları
Ukrayna Sumi’de insani koridor
Ukrayna Sumi'de insani koridor
Kiev alınırsa operasyon biter mi?
Kiev alınırsa operasyon biter mi?
Rus jimnastikçiye Z soruşturması
Rus jimnastikçiye "Z" soruşturması
Ukrayna’da buruk 8 Mart
Ukrayna'da buruk 8 Mart
En çok yaptırım uygulanan ülke
En çok yaptırım uygulanan ülke
Rusya Ukrayna savaşında 13. gün!
Rusya Ukrayna savaşında 13. gün!
Savaşın dayattığı zorlu yolculuk
Savaşın dayattığı zorlu yolculuk
ABD-NATO Ukrayna’ya ne kadar silah soktu?
ABD-NATO Ukrayna'ya ne kadar silah soktu?
Dünya bu çocuğu konuşuyor
Dünya bu çocuğu konuşuyor
Daha Fazla Video Göster