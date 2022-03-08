08 Mart 2022, Salı
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Sumi'de insani koridor | Geçici ateşkes ile siviller otobüslerle tahliye ediliyor
Rus askeri birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre mesafede. Savaşın 13. gününde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi. Lviv kentinde ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor.