Süleymani'yi taşıdığı mektup mu öldürdü?

ABD'nin öldürdüğü İranlı komutan Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin sebebi taşıdığı mektup mu?

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin İran'dan Suudi Arabistan'a mektup taşıdığı iddia edildi. Öldürülme sebebi olarak da söz konusu mektup gösterildi.

"MEKTUP SUUDİ ARABİSTAN'A ULAŞSAYDI..."

Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi, Süleymani'nin öldürüldüğü sırada İran'dan Suudi Arabistan'a bir mektup taşındığını belirtti.

Parlamentoda konuşan Mehdi, mektubun İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimi dindirmek için yazıldığını söyledi. Mehdi, ABD'nin de Orta Doğu'daki gücünü korumak ve Suudi Arabistan ile olan pazarlıklarının suya düşmemesi için Süleymani'yi öldürerek mektubu da ortadan kaldırdığını iddia etti.