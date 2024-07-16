Suikast sonrası Trump ilk kez halkın karşısında

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıkarak yine dikkatleri üzerine çekti..

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