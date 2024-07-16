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Suikast sonrası Trump ilk kez halkın karşısında

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 09:18
Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıkarak yine dikkatleri üzerine çekti..
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