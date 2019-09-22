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22.09.2019
Su altında evlilik teklifi 'ölüm' getirdi! Dehşet anları kamerada |Video
Su altında evlilik teklifi 'ölüm' getirdi! Dehşet anları kameralara yansıdı. Kız arkadaşı Kenesha Antoine'e unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen Steven Weber Jr. isimli kişi, sevgilisi ile birlikte Tanzanya'da bulunan bir sualtı oteline tatile gitti. Burada sevgilisine sualtında evlilik teklifi yapan Weber Jr'ın sualtındayken nefesi tükendi Talihsiz adam su üstüne çıkamazken, sevgilisi bu anları saniye saniye kaydetti.
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